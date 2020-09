Aclaración de la policía sobre la foto de los apresados en caso Yocairi

View this post on Instagram

Nuestra Policía Nacional informa que la fotografía publicada en primera instancia en nuestra plataforma digital, con relación al caso de los apresados por la agresión contra una joven a la que le causaron graves quemaduras al rociarle una sustancia química (plomerito), se corresponde a otro hecho publicado anteriormente. La publicación de una foto donde aparece un hombre que es trasladado hacia una patrulla por varios agentes policiales, se debió a un error, razón por la cual pedimos disculpas a nuestros miles de usuarios que siguen nuestras cuentas de @policiaRD y a los diferentes medios digitales que se percataron del citado detalle. Aprovechamos la ocasión para agradecer a cada uno de los ciudadanos que se mantienen activos en nuestras plataformas de información, comentando y siguiendo nuestra labor por la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. #PoliciaRD