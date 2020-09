RD | Hoteles con descuento de entre 20% y 50%

View this post on Instagram

Si el turismo se reactiva, también se reactivará la economía dominicana 🇩🇴. Estas son algunas de las medidas que entrarán en vigencia a partir del 1ro de octubre, con ellas buscamos otorgar facilidades a las familias dominicanas para que tengan acceso a hoteles para pasar sus vacaciones, con importantes descuentos. Más detalles a partir de mañana en nuestro portal www.mitur.gob.do