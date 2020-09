¡La de pelota va!

View this post on Instagram

El presidente de la Lidom, Lic. Vitelio Mejía encabezó rueda de prensa donde ofreció los detalles del protocolo del COVID-19 en el Torneo de Béisbol Otoño Invernal 2020-2021 a iniciar el próximo 15 de noviembre. “Queremos garantizar a la fanaticada del béisbol profesional, el disfrute de su pasión nacional, que es el béisbol, asegurándonos de no poner en riesgo bienes tan esenciales y legítimos como la vida y la salud de la familia, incluyendo la salud de nuestros muchachos jugadores y sus familias”. Lic. Vitelio Mejía. Lidom ha oficializado un protocolo para el manejo del COVID-19 con relación a los árbitros, y se encuentra hoy dando los toques finales a un protocolo de naturaleza similar para los hombres y mujeres de la prensa deportiva y los medios de comunicación. Lidom viene trabajando con las autoridades nacionales, muy especialmente, con las autoridades de salud para ir observando la evolución de los eventos y ponderando la posibilidad de que en algún momento pudiera permitirse el acceso de público en cantidades limitadas a los estadios. El equipo especializado de #Lidom para el torneo estará compuesto por el Dr. Louis J. Petra, el Dr. Miguel Núñez y la Dra. Rosa Michelle Pou. Momentos de la firma del acuerdo del protocolo sanitario entre el presidente de la Lidom, Lic. Vitelio Mejía y el doctor Plutarco Arias ministro de @saludpublicard. #Lidom