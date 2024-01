‘El doctor Wazar y una policía bruta’

⬆️(clic en foto pa’ ver el video)

Altagracia Salazar

Quienes entendemos que un papel fundamental del periodista es la defensa de los derechos ciudadanos tenemos que cerrar filas ante el acto de estupidez policial que terminó con la detención del doctor Demetrio Wazar en San José de Ocoa.

Qué ley violaba el doctor Wazar transitando solitario con una pancarta en una provincia y una ciudad pequeña.

Lo único que lograron fue colocar al médico en calidad de víctima del autoritarismo que supongo no es la imagen de gobierno que quiere vender Luis Abinader en campaña electoral.

Como si el tollo no fuera suficiente el presidente “dispone” que el médico fuera puesto en libertad fortaleciendo la visión autoritaria en un país donde los presidentes se meten en todo.

Yo no sé si se necesitaba de autorización presidencial para soltar un preso pero eso pudo hacerlo un fiscal en tanto no había un sometimiento contra el conocido médico.

En una jornada sin noticia que no fuera el triunfo del Licey, Demetrio Wazar Puello se convirtió en trending topic y que bueno que lo fuera porque los mismos que ya lo había pateado y golpeado ahora salieron en su defensa espada en mano.

Quines creemos en la acción colectiva en la defensa de los intereses comunes dificilmente estamos de acuerdo con las acciones individuales de personas como Wazar pero tenemos que defender su derecho a la protesta.

No sé si el medico que ha ejercido una parte de su vida en EStados Unidos alguna vez formó parte de un colectivo político pero de ser así fue hace tanto tiempo que google no lo pone en evidencia.

El primer registro de Wazar en protesta individual es del 2010 cuando hizo una huelga de hambre en apoyo a los productores agrícolas de su provincia.

En 2011 dijo que fue golpeado por los escoltas del presidente Leonel Fernández en un intento solitario de hacerse visible al presidente tal cual intentara la semana pasada. La pancarta de Wazar que decía presidente en Ocoa no somos tontos fue destruida y el apresado.

En 2013 Wazar se subió a la plaza de la bandera en reclamo de que fuera rescindido el contrato con la barrick Gold que habia sido firmado por el presidente Fernández.

En febrero de 2017 en medio de la euforia de la MV el doctor Wazar hizo otra huelga de hambre esta vez en NY en demanda de que por lo menos dos corruptos fueran sometidos.

Ese mismo año Wazar protagonizó un incidente alegando que en el metro no dejaban montar a las personas vestidos de verde lo que hizo muchos cambiaramos las rutas para usar el servicio del metro.