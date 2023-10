Madre es sorprendida por su hijo piloto al abordar un avión

Una señora de Etiopía trabajó durante 30 años como empleada doméstica para poder pagar los estudios de su hijo que soñaba con ser piloto.

Al momento de abordar un avión para su viaje por la aerolínea Etiopía Airlines se encontró la gran sorpresa de ver a su hijo justo a la entrada del avión.

This is quite emotional

With all the negativity around the world please allow me to share this heartwarming story coming from our northern neighbour Ethiopia through Ethiopian Airlines @flyethiopian

We get only to read about the negative stories about maids working in… pic.twitter.com/u1lQVQWBS8

