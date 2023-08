El Ministerio de Trabajo reitera a toda la colectividad empresarial y trabajadora de la República Dominicana que el miércoles 16 de agosto “Día de la Restauración”, no se trabaja y su carácter no laborable no se cambia (por aplicación de la Sentencia No. 14 del 20/02/2008 de la Suprema Corte de Justicia). (Seguir leyendo…)