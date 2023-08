Muere Johnny Hardwick, voz de Dale Gribble en ‘King of the Hill’

New York Post

El actor Johnny Hardwick, mejor conocido como la voz de Dale Gribble en «King of the Hill», murió el martes a la edad de 64 años.

Hardwick fue encontrado en su casa de Texas por agentes de la ley después de que los llamaron para realizar un control de bienestar del actor de doblaje, informa TMZ.

Según el medio, Hardwick fue declarado muerto en la escena. La policía aún no ha emitido una causa oficial de muerte.

Sin embargo, la policía informó que no sospechan ningún juego sucio.

Hardwick comenzó su ascenso al estrellato en 1990 como comediante en Texas antes de finalmente conseguir un papel en «The Jon Stewart Show».

El nativo de Lone Star State más tarde se inmortalizó en la historia de la televisión con su trabajo como Dale obsesionado con la teoría de la conspiración en la comedia de Fox «King of the Hill», que se estrenó en 1997.

Hardwick prestó su voz a la friolera de 258 episodios del programa, toda su ejecución. La serie terminó en 2010.

En 1999, Hardwick recibió un premio Emmy por Mejor Programa Animado. También fue nominado dos veces más en la misma categoría en 2001 y 2002.

Hardwick también prestó su voz a personajes en películas como «Natural Selection» de Mark Lambert Bristol en 1999 y la épica «Shadows of Sofia» de Kevin Booth en 2019.

Después de que terminó “King of the Hill”, el comediante tomó su talento en línea y comenzó a publicar versiones de parodias de canciones populares mientras se vestía como Dale y hacía varias referencias a su icónico ataque de “arena de bolsillo”.