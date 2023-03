Más de 4 millones de personas en el mundo son ciegas a causa del glaucoma, una enfermedad que es evitable, sin embargo no suele presentar síntomas en su etapa inicial y según estudios muchos de estos casos no se están diagnosticando debido a que las personas no se han realizado sus chequeos médicos a tiempo debido a la pandemia. (Seguir leyendo…)

Mira este video resumen: