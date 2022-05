La reforma policial que no da un golpe (Antinoti)

Antinoti Channel: No sé ustedes, pero nosotros en el Antinoti estamos cansados de tener que seguir hablando de una reforma policial que no termina de hacerse. ¿Será que van a esperar que sigan cayendo más dominicanos en los cuarteles policiales?

Digo, seguro que sí, porque en ninguno de los casos que se han expuesto, los agentes son “culpables”. Pero, como han sido las víctimas que se han quitado la vida o han muerto de infarto, nada que ver con los angelitos llamados policías.

Lo que está pasando aquí ahora mismo, la inseguridad que tenemos, propiciada por la misma Policía Nacional, que es la que dizque, está llamada a protegernos… no se arregla con orientación, con principios disciplinarios, con talleres, formación… Es con una Policía nueva, señor presidente, que se acaban los atropellos y el relajo que tienen algunos agentes de hacer y deshacer como si nada pasara… Bueno, también es que aquí no hay castigo; con cambiarlos de dotación se arreglan las cosas, porque donde sea que los manden, se las arreglan para hacer de nuevo “su punto” de fechorías.

Por si usted no lo sabe querido mandatario, es podrida que está esa institución, no hay forma de salvarle ni un pedacito. ¿Es que usted no ha visto cómo se daña la manzana que está al lado de la que no sirve? Revise eso, y se dará cuenta que ahí no hay nada qué buscar. Mientras tanto, esto es una reforma policial que no da un golpe.