El pasajero que aterrizó el avión después de que al piloto le diera una sirimba

El héroe pasajero que milagrosamente aterrizó un avión por su cuenta ha sido identificado como un hombre de Florida de 39 años armado con nada más que un par de chanclas y experiencia en diseño de interiores.

El hombre, identificado por la familia como Darren Harrison, se dirigía a su casa en Lakeland después de un viaje de pesca en las Bahamas el martes por la tarde cuando el piloto que volaba el Cessna Grand Caravan repentinamente quedó «incapacitado» e «incoherente».

El futuro padre casado, que actualmente es vicepresidente de Sunshine Interiors, se puso en acción y pidió ayuda por radio.

“Tengo una situación grave aquí por mi piloto”, se escucha decir al pasajero convertido en aviador a bordo del vuelo, según el audio publicado por LiveATC.net.

“Es incoherente, no tiene idea de cómo volar el avión, pero mantengo 9100”.

Harrison rechazó las entrevistas con los medios locales, pero su primo, Matthew Harrison, le dijo a The Post que se sorprendió al saber que su pariente estaba detrás del heroico aterrizaje.

«Yo estaba como, ‘Espera, ¿ese es mi primo?'», Dijo Matthew, de 37 años, por teléfono.

“Eso fue una locura. También estoy impresionado, estaba tan tranquilo, nunca antes lo había visto tan tranquilo”.

Matthew dijo que estaba «súper orgulloso» y «súper impresionado» después de enterarse de lo que hizo su primo y dijo que su esposa embarazada no podía creer que su esposo lograra lograrlo.

«Le envié un mensaje a su esposa y le dije: ‘¿Te comunicarías con él y le harías saber que estoy muy impresionado y orgulloso de él? Eso es increíble'», dijo Matthew.

«Ella dijo: ‘Sé que no es como una llamada telefónica que esperas recibir…’ cuando él [le contó lo que pasó] ella dijo: ‘¿Hiciste qué?'», recordó Matthew, riendo.

“Definitivamente es extrovertido, ama el aire libre, siempre ha sido un cazador y es un buen tipo. Él ama todo”.



El tío de Harrison, Glenn Harrison, dijo que su sobrino sabe cómo mantenerse unido durante los momentos de tensión.

“Sé que probablemente estaba muerto de miedo, pero no me sorprende que haya hecho lo que hizo”, dijo Glenn a The Post por teléfono.

“Él es bastante bueno manteniendo la calma, no me sorprende que mantuvo la compostura, siguió las instrucciones y todo resultó genial”.

Robert Morgan, el controlador de tráfico aéreo e instructor de vuelo a tiempo parcial que entrenó a Harrison durante el vuelo y el aterrizaje, dijo al programa «Today» que el piloto poco probable fue su «mejor alumno».

“El piloto estaba desplomado sobre los controles y luego lo empujaron hacia atrás, lo sacaron de su asiento y luego tuvieron que subirse a los controles y jalar el avión hacia atrás para que saliera del picado en el que estaba. adentro”, dijo Morgan al medio.

Hizo todo lo posible para mantener la calma de Harrison mientras explicaba cómo reducir la velocidad del avión y comenzar a prepararse para un aterrizaje.

“Te ves muy bien, eres un poco rápido, lo que quiero que hagas es agarrar el acelerador, solo jala un poco hacia atrás porque necesitamos que disminuyas la velocidad”, recordó haber dicho Morgan.

El avión desapareció brevemente del radar, pero en 10 segundos, Harrison llamó por radio a Morgan y le dijo que estaba en tierra en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

“Mi corazón se hundió un poco y estaba pensando, ‘Gracias a Dios’”, dijo Morgan.

Glenda Watson, cuyo esposo, Christopher Watson, trabaja para Harrison, dijo que su esposo le contó todo cuando llegó a casa del trabajo el miércoles.

“Dijo: ‘El jefe tuvo que aterrizar un avión, nunca voló un avión en su vida’”, dijo Watson a The Post.

“Creo que tomó a todos por sorpresa, pero salvó su vida y la de todos los que estaban a bordo… nada más que Dios que lo guió con ese avión”.

Ella dijo que Harrison incluso fue a la oficina el miércoles después de la terrible experiencia, pero se fue temprano en el día.

“No lo culpo, yo también me iría temprano para ir a buscar a mi esposa”, dijo Watson.

«Te apuesto a que no irá a pescar por un minuto».

