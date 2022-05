Pasajero aterriza avión en Florida

Un pasajero sin experiencia de vuelo aterrizó con seguridad un avión privado en un aeropuerto de Florida este martes 10 de mayo por la tarde, cuando el piloto quedó incapacitado. (Seguir leyendo…)

Chequea estos videos relacionados:

This is brand new video (courtesy of Jeff Chandler) of a passenger landing a plane today at PBIA.

His pilot had passed out, and the passenger with zero flight experience was forced to land the plane.

Team coverage of this amazing landing is on @WPBF25News at 11. pic.twitter.com/jFLIlTp6Zs

— Ari Hait (@wpbf_ari) May 11, 2022