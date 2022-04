La clonación de mascotas se está volviendo más popular a pesar del costo

BBC

Cuando a la querida mascota de John Mendola le diagnosticaron cáncer terminal, decidió clonarla.

Mendola es un oficial de policía jubilado de Nueva York. En 2006 estaba de servicio en una estación en Long Island cuando trajeron a un pequeño y desaliñado perro callejero.

«El perro estaba enmarañado, ni siquiera podías cepillarlo… y tenía mala dentadura, pero era absolutamente adorable y muy agradecida», dice.

Al salir de servicio ese día, el Sr. Mendola les dijo a sus colegas que no había necesidad de llevar al animal peludo blanco y marrón a un refugio, ya que la llevaría a casa con él. «Fue lo mejor que hice en mi vida», dice el hombre de 52 años.

El perro de rescate, una raza de diseñador llamada Shih Apso, amaba a los niños y jugar. El Sr. Mendola la nombró Princesa en honor a las numerosas heroínas de las películas animadas de Disney.

Fue 10 años después, en 2016, cuando un veterinario tuvo que darle la mala noticia de que Princess tenía cáncer. El Sr. Mendola llamó de inmediato a una empresa con sede en Texas llamada Viagen Pets and Equine, que es la primera y única empresa estadounidense que ofrece clonación comercial de perros y gatos.

Mendola dice que conocía el proceso después de ver un documental de Corea del Sur sobre el tema. El país asiático es líder en el campo y produjo el primer perro clonado en 2005.

Viagen tomó una biopsia o muestra de tejido de Princess antes de que falleciera en 2017. De ese material genético nacieron dos clones de una perra sustituta un año después. Los cachorros eran genéticamente idénticos a Princess.

El Sr. Mendola las nombró Princesa Ariel y Princesa Jasmine, en otro guiño a las películas de Disney.

«Las manchas, el cabello, todo es más o menos igual, incluso los gestos», dice. «¿Sabes cómo los perros a veces se levantan y sacuden todo su cuerpo? Ambos lo hacen al mismo tiempo, como lo hizo Princess».

La clonación de mascotas es controvertida, pero está creciendo en popularidad a pesar de su alto costo continuo. Viagen dice que ahora está clonando «más y más mascotas cada año», y ha clonado «cientos» desde que abrió por primera vez en 2015.

La firma cobra $50,000 (£38,000) por clonar un perro, $30,000 por un gato y $85,000 por un caballo. Obviamente, ese costo está fuera del alcance de la mayoría de nosotros, pero varias personas famosas han revelado en los últimos años que clonaron a sus perros o que planeaban hacerlo.

En 2018, Barbra Streisand reveló que había usado Viagen para clonar dos cachorros de su antigua mascota Samantha.

Ese mismo año, el periódico The Sun informó que el magnate de la música y juez de concursos de talentos Simon Cowell estaba «clonando al 100%» sus tres Yorkshire terriers.

Hay una serie de técnicas de clonación específicas, pero normalmente se inyecta un núcleo celular del animal que desea clonar en un óvulo de donante al que se le ha extraído su material genético. Luego se le pide al óvulo que crezca, en un laboratorio, hasta convertirse en un embrión. Posteriormente, el embrión se implanta en el útero o matriz de una madre sustituta que da a luz a un cachorro, gatito o potro.

Blake Russell, presidente de Viagen, dice que el material genético del animal que deseas clonar se puede almacenar casi indefinidamente antes de que se lleve a cabo el proceso de clonación. Esto es gracias al uso de temperaturas de congelación muy bajas o criopreservación.

«Una mascota clonada es, en pocas palabras, un gemelo genético idéntico, separado por años, décadas, quizás siglos», agrega.

Su empresa dice que «está comprometida con la salud y el bienestar de todos y cada uno de los perros y gatos con los que trabajamos», y se adhiere a todas las reglamentaciones estadounidenses.

Sin embargo, las organizaciones de bienestar animal tienen preocupaciones importantes sobre el sector. Por ejemplo, varios estudios científicos han sugerido que los animales clonados son más propensos a las enfermedades.

Otros críticos señalan la alta tasa de fracaso de la industria: la gran cantidad de clones que no nacen en forma y saludables. Un informe de 2018 de la Universidad de Columbia en Nueva York situó la tasa de éxito promedio en solo el 20 %. Esto significa que necesita numerosas madres sustitutas para permitir múltiples intentos.

Penny Hawkins, experta en bienestar animal de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, dice que puede ser doloroso y angustioso para las hembras a las que se les extraen los óvulos para la donación, y para las que están preparadas para la gestación subrogada.

Además, un animal clonado nunca será una copia exacta de la mascota original, sobre todo en lo que respecta al comportamiento, dice. «Hay mucho más en un animal que su ADN, y los animales clonados inevitablemente tendrán experiencias de vida diferentes, lo que resultará en animales con personalidades diferentes».

Incluso se informó que un funcionario de Viagen el año pasado dijo que el 25% de la personalidad de un animal proviene de su crianza o crianza.

Artículo completo en BBC.