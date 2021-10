Filman por primera vez la lava del volcán de La Palma en el fondo del mar después del desbordamiento del cono principal.

Las imágenes, tomadas a unos 20 metros de profundidad por el Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y difundidas por la televisión pública autonómica canaria, muestran el fluido incandescente solidificado en el fondo marino y cómo algunos peces comienzan a acercarse a la nueva estructura.

El magma precipitado a las aguas oceánicas ha formado un delta que ya ha ganado alrededor de 40 hectáreas al mar para la isla, aunque de momento ha parado su crecimiento. (Seguir leyendo…)

Desborde de la colada de lava en el cono principal a las 14,15 hora canaria / Outflow on the lava flow at the main cone at 14,15 canarian time pic.twitter.com/X1S6Pupi8M

— INVOLCAN (@involcan) October 14, 2021