El Mayor a El Alfa: ‘Están escondiendo la verdad’

El Mayor Clásico: ‘Yo no tengo agallas para hacerte eso, nunca le un haría daño a un dominicano’.

“No creo que sea eso. Creo que te están escondiendo la verdad y me están usando a mí para distraer al público. Yo no tengo poder para yo hacerte eso a ti. No tengo poder no, no tengo agallas porque yo estoy en mí, estoy trabajando mi música”, expresó El Mayor.

Igualmente, dijo que nunca le haría un daño a un dominicano y menos a El Alfa: “Todas las veces que tú has tenido todos los logros yo te la he dado, incluso teniendo diferencias musicales contigo”. (Seguir leyendo…)

