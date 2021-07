El Alfa rompe el silencio sobre su Bugatti quemao

El Alfa

La verdad nos hará libres. Llego el momento de decir la verdad. No voy a perder 14 años de trabajo constante por quedarme callado .

Tengo una carrera construida con mucho esfuerzo y sacrificio, 14 años detrás de mis sueños sin descansar. ¡Nunca he tenido enemigos, ni he estado envuelto en negocios de la calle!!

Llegue a Miami con ganas de seguir creciendo y de abrir las puertas que nunca se han abierto, de la nada aparece esta persona @topdollarbibi (ARIEL ANTONIO ALMANZAR) y me dice que tengo que grabar con el Artista Urbano El Mayor Clásico obligatoriamente. Mi Respuesta en ese momento fue que tenía algunos proyectos pendientes y que mas adelante le avisaria.



BIBI (ARIEL ANTONIO ALMANZAR) me respondió: EN MIAMI CONTROLO YO Y SI NO GRABO VOY A PAGAR LAS CONSECUENCIAS. Antes de irse me dijo: yo soy un hombre muy peligroso!!!

A los pocos días me callen a tiros al vehiculo roll royce, y luego de ese atentado me quemaron mi carro BUGATTI en el parqueo de mi Residencia.

La realidad es que ya no se que hacer. Solo quiero seguir logrando mi sueño y darle lo mejor a mi familia Y a mis fanaticos.

Cualquier cosa que me pase a mi o a mi equipo de trabajo el responsable es BIBI (ARIEL ANTONIO ALMANZAR).

Yo prefiero pagar las consecuencias y que mañana un joven de mi país no se tope con esta extorsión y pueda llegar a la meta sin dolores de cabeza cómo lo estoy viviendo yo.

Gracias a Todos mis fanaticos y familiares por estar pendiente y demostrarme tanto cariño.

ATT.

EMANUEL HERRERA BATISTA

(EL ALFA)