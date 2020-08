Continúa vaina entre Big Papi y ex pareja

View this post on Instagram

Fary Almánzar zar, ex pareja sentimental del pelotero David Ortiz, aclaró este lunes que todavía no tiene ningún acuerdo legal con el ex astro de Grandes Ligas. . . Según el representante legal de Almánzar zar, Ortiz ha pretendido que tres acciones que existen contra el sean archivadas por la fiscalía del Distrito Nacional.