EEUU.–Se ha producido una «gran explosión» en un área residencial en Baltimore, Maryland, dejando a varias personas atrapadas, incluidos niños, dijo un sindicato local de bomberos en Twitter.( Seguir leyendo…)

También chequea las imágenes relacionadas a continuación

BCFD will provide Media Briefing at noon. Staging at Labyrinth and Reisterstown Rd. pic.twitter.com/BJtmHhFQPB

— Baltimore Fire (@BaltimoreFire) August 10, 2020