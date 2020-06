Seguimiento a la salud de Félix Victorino

Félix Victorino le escribió lo siguiente a su colega Ana Rossina Troncoso:

«Me siguen medicando y observando los pulmones con respiración artificial. Me falta el aire todavía ante el más leve movimiento y tengo que oxigenarme para poder prevalecer. Sigo fuera de cuidados intensivos, y aunque ayer no me dio fiebre los pulmones siguen débiles por lo que debo continuar en sala de recuperación un par de días más. Gracias por estar pendiente de mí y del covid que ligeramente me afectó»

