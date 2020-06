Desescalada y el deporte de la RD

View this post on Instagram

Comisión Mixta de Desescalada del Deporte Nacional, encabezada por el ministro de Deportes Lic. Danilo Díaz, anuncia que las disciplinas de tenis 🎾 y golf 🏌🏻‍♂️ podrán iniciar a partir del próximo jueves 2 de julio como recreación. ⠀ El próximo miércoles 8 de julio se realizará la reapertura de las actividades deportivas, para entrenamientos y de preparación física, donde se abrirán las puertas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y Parque del Este, para los que hacen sus entrenamientos puedan volver. ⠀ “En esta primera etapa de reapertura del deporte, iniciaremos con la preparación física y técnica en los deportes que han sido autorizado a reiniciar, cumpliendo los protocolos de distanciamiento emitidos por el Ministerio de @saludpublicard ”, agregó el Lic. Danilo Díaz. ⠀ La reapertura de los diferentes deportes y disciplinas está acompañada por una Comisión de COVID-19, encabezada por Bernardo Mesa, designada para validar y supervisar que se cumplan las normativas y políticas de distanciamiento social en el deporte. ⠀ Es importante resaltar que solo los atletas que son mayores de 15 años podrán hacer uso de las instalaciones, preparación física y técnica, los que son menores deben esperar la segunda etapa de reapertura. ⠀ Desde mañana 30 de junio #Miderec y @mopcrd estarán realizando un operativo de desinfección en todas las instalaciones deportivas, para cuando nuestros atletas regresen el 8 de julio estén en condiciones óptimas para sus entrenamientos. ⠀ #Miderec #PrevenciónCoronavirus