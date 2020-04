Mascarillas de piel de pitón | Tapaboca de hoja de plátano

View this post on Instagram

Indígenas de Perú fabrican sus tapabocas con hojas de plátano Mientras esperan algún tipo de asistencia del gobierno de Martín Vizcarra ante la pandemia de coronavirus, indígenas de la Amazonía peruana se autoimpusieron una cuarentena y se protegen con mascarillas de hojas de plátano hechas por ellos mismos. "Usamos lo que tenemos para protegernos de esta enfermedad que está en todo el mundo. Estamos usando hojas de plátano para protegernos del virus», explicó Julio Cusurichi, líder de la federación de comunidades nativas de la región de Madre de Dios, en la selva central peruana. «Ya los alimentos están escaseando, no hay (dinero) para el aceite, ni para el azúcar y mucho menos para mascarillas», agregó en diálogo con la agencia AFP el dirigentes. Cusurichi afirmó que «hasta ahora no tenemos ninguna ayuda del gobierno» ante el coronavirus y recomendó a las comunidades «resistir como resistimos al cólera (en la década de 1990) y a otras enfermedades, y a la misma minería ilegal que nos atormenta». La iniciativa de fabricar sus propios barbijos surgió en la comunidad El Pilar de Madre de Dios (ubicada unos mil kilómetros al este de Lima). El proceso para hacer las mascarillas incluye el lavado y suavizado de las hojas de plátano, calentándolas en una fogata. El presidente peruano Martín Vizcarra reconoció esta semana que su gobierno no está atendiendo adecuadamente a las remotas comunidades amazónicas y andinas ante la emergencia sanitaria. «Las comunidades nativas son ahorita –y hay que reconocerlo– un sector que no está siendo atendido como debiera, y tenemos que corregirlo en el menor tiempo posible», afirmó Vizcarra.