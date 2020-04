Aplauden el paciente final de COVID-19 en un hospital de campaña

View this post on Instagram

Trabajadores de la salud aplauden y aplauden cuando el paciente final de COVID-19 abandona un hospital de campaña en Madrid, España, antes de apagar las luces y cerrar la sala. La unidad del pabellón 7 del hospital temporal ubicado dentro del centro de exposiciones IFEMA se está cerrando a medida que la curva de las transmisiones de coronavirus se aplana en España.