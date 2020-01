Franklin Mirabal apela sanción; responde a Lidom

View this post on Instagram

Apelo sanción de LIDOM: No tengo ninguna intención de "Pelear" con la Liga de Béisbol, entidad de la que me siento ser "Un aliado". Sin embargo, pienso que suspenderme y multarme generaría un "Precedente negativo" en lo referente a la Libertad de Expresión. Lidom me recomendó escribir una carta de disculpa a los Toros del Este y lo hice. Suspenderme de todas formas fue "Injusto". Trabajo en la TV, Radio, Prensa Escrita, Instagram, Twitter, Facebook, Libros, YouTube… Y necesito que la Liga me aclare si Narrar 3 meses en la Pelota "Me inhabilita" en todas partes para yo emitir un comentario. En tal sentido, solicito una cita para aclarar ese punto. Reitero, no deseo enfrentar a LIDOM, simplemente aclarar ese punto.