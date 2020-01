Video: Por esto suspendieron a Franklin Mirabal

View this post on Instagram

El cronista deportivo y narrador del equipo de Los Tigres del Licey Franklin Mirabal fue suspendido por dos juegos y al pago de 25 mil tras calificar como “un colapso para el béisbol” la clasificación del equipo de los Toros del Este para la Serie Final. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa de televisión El Show del Mediodía. . . Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _________________ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #TVdominicana