¿Quiénes son los delincuentes que no quiere el obispo?

⬆️(clic en foto pa’ ver el video)

Altagracia Salazar

A partir de este mes los cuatro partidos que obtuvieron más del cinco por ciento en las últimas elecciones recibirán 504 millones de pesos cada uno. Esos son los que se consideran mayoritarios porque obtuvieron más del cinco por ciento como media en los distintos procesos.

PRM, PLD, FP y PRD recibirán los fondos en cuatro partidas.

Los partidos minoritarios que obtuvieron más del 1%, Partido Reformista Social Cristiano, Alianza País, Dominicanos por el Cambio, Partido de Unidad Nacional, el Bloque Institucional Socialdemócrata, el Partido Humanista Dominicano y el Partido Cívico Renovador, recibirán de manera independiente la cantidad de 43 millones, 213 mil, 714 pesos.

El 8 % equivalente a RD$201,664,000, será distribuido entre los partidos que alcanzaron entre el 0.01 % y 1 % de los votos. Incluidos en dicha lista el PRSD, MODA, Frente Amplio, APD, País Posible, PLR, PPC, PQDC, UDC, PAL, FNP, PRI, PDP, PNVC, y Opción Democrática, que reciben 13 millones, 58 mil, 570 pesos.

El Partido Verde recibirá RD$5 millones 537 mil, 495 tras haberse ausentado de las elecciones y conservar su personería y los movimientos Unidad y Progreso, Comunitario Nosotros Pa Cuando y Águila, reciben 82, 649 pesos cada uno.

Esos dos mil 500 millones de pesos que los partidos deben usar en la logística electoral que va desde el caravaneo hasta el gasto propio de la jornada electoral sale de nuestras costillas.

Personalmente fui de las que favorecí la financiación electoral cuando inocentemente creí que financiados por el estado se evitaría el dinero turbio en las campañas. El tiempo y los cambios en el ministerio público y la política gringa nos han dado en la cara y hay 8 legisladores sometidos aquí y uno en Estados Unidos por distintos delitos vinculados al lavado de dinero del narco.

Lo que ha pasado es un encarecimiento de la política que ha llenado el congreso de riferos, guagueros, y lavadores de dinero. Hay muchos y hay muchos que aspiran.

La tolerancia social hacia el dinero ilícito existe desde siempre en este pedazo de tierra. Ya los cronistas de Indias hablaban de fraudes contra la corona española.

Ayer cuando el obispo de Santo Domingo llamó a no votar por delincuentes y señalados por la corrupción solo pensé si se pudieran hacer una lista.

Me gustó que el obispo no usara términos legales. Dijo señalados y probablemente parta de la capacidad que tiene el dinero para doblegar el sistema cosa que no puede hacer con la vox populi, porque cuando el rio suena agua trae.