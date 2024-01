Este iPhone sobrevivió a una caída de casi 5,000 metros

Un iPhone sobrevivió notablemente a una caída de 4 mil 870 metros después de ser succionado fuera del vuelo de Alaska Airlines que perdió un tapón de la puerta el pasado viernes mientras se encontraba en pleno vuelo.

Sean Bates, un residente de Oregón, estaba dando un paseo cuando tropezó con el dispositivo de Apple, que era uno de los dos teléfonos móviles que salieron volando del enorme agujero del Boeing 737 MAX 9 despresurizado.

En su pantalla se veía el recibo de facturación de las maletas de un pasajero del avión. Dijo que notificó su descubrimiento a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y le informaron que era el segundo teléfono encontrado en el vuelo. ⁠(Seguir leyendo…)

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd

— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024