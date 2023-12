‘Residente’ pide el cese inmediato al fuego en Palestina

René Pérez/ Residente

«Les cuento a todos los que les interesa mi música, que desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía salieran este año porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina.

No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días, no puedo ser indiferente ante esto. Y me pregunto..

¿Cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver como explotan las cabezas de niños y niñas en frente nuestro y no decimos nada?

¿Por qué no todo se detiene como en la pandemia? Que todo se detenga para que así todos nos enfoquemos en Gaza. En vez de subir un story modelando ropa, o mostrando el plato de comida que te estás comiendo o la noche de fiestas en donde te emborrachaste…Detente por un momento, busca información sobre Palestina y denuncia el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos contra la población civil de Palestina.

Esto no lo hago desde el lado del reproche sino que desde el lado de la decepción. Como artista me entristeció el ver que durante toda la premiación de los Grammys nadie dijo nada sobre este genocidio.

Entiendo que hay gente que no dice nada porque no entienden sobre el conflicto… Pero a ver díganme, ¿Qué es lo que hay que entender que es tan complicado?

No hay que ser un historiador para ponerte en el lugar de cada familia masacrada en Palestina. Es simple, esto se trata de tener empatía, de ponerte en el lugar de los demás, de pensar que ese niño que acaban de matar puede ser tu hijo o tu hermano y que esa mujer debajo de los escombros puede ser tu mamá.