¿Quién es el líder de la oposición?

Altagracia Salazar

Varias notas de prensa aparecidas hoy en los medios de comunicación se refieren a los candidatos del PLD y de la Fuerza del Pueblo como “el líder de la oposición”.

Como los periódicos y portales digitales no se avergüenzan de publicar las informaciones de los departamentos de relaciones públicas con el mismo texto que las envían, las notas salen tal cual en todos los medios de comunicación.

Por esa razón en un mismo periodico se refieren a Abel Martinez y a Leonel Fernandez como “el líder de la oposición”.

Yo no sé cuánto le suma a las respectivas candidaturas el uso de ese calificativo pero me resulta como una expresión del atraso de nuestra vida política.

En un país donde todavía hay gente que se presenta a sí misma como licenciado o licenciada, es evidente que los candidatos opositores intentan posicionarse utilizando un apelativo que no se decide por cuenta propia.

En el caso de Fernandez no es nuevo. Cuando se le calificó hace años de “maestro, líder y guía” era presidente de la república y aquí nada es más importante que el mentado carguito, pero Fernández necesitaba más.

Quien escribe las notas de Abel usando el mismo apelativo, olvida que el dueño del PLD sigue siendo Danilo Medina y que sigue siendo tan dueño que ha decidido las dos candidaturas presidenciales enfrentando todos los pronósticos.

Por demás, quienes definen a Abel o lo describen como líder de la oposición suponen un PLD tal cual terminó el ultimo proceso electoral en el que la FUPU apenas obtuvo 385 mil votos. El panorama actual es diferente.

La competencia resulta absurda siendo que ambos luchan por derrotar al oficialismo y por tanto su discurso critico hacia el gobierno resulta en una coincidencia.

En el caso de Leonel es su segunda experiencia como candidato opositor la primera fue en el 2004 cuando triunfó sobre HM como candidato de un partido que sería hegemónico durante 16 años.

Su ascenso al poder en el 96 fue precisamente a costa del líder de la oposición que sí lo era JFPG. Entonces Fernández no tuvo que enfrentar al gobierno o mejor dicho se convirtió en candidato del gobierno.

El todavía Joven Leonel Fernández que derrotó a HM no le interesó el concurso por el liderazgo de la oposición, no entiendo porqué hacerlo ahora cuando falta una semana para que cumpla 70 años.