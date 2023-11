Pasajera ‘poseída por el diablo’ en pleno vuelo (video)

Una pasajera de un caótico vuelo de Frontier Airlines tuvo una extraña crisis nerviosa mientras un predicador autoproclamado exclamaba que la atribulada viajera estaba “poseída”, según un video subido recientemente.

Las impactantes imágenes, publicadas en Reddit el domingo, comienzan con una mujer con cabello castaño corto gritando de agonía mientras el personal y otros pasajeros, incluida una mujer con un gorro gris, intentan controlarla.

“Deja de tirar de mi brazo”, grita la mujer en parte del arrebato cargado de palabrotas.

“She’s possessed!” Passenger freaks out during Frontier Airlines flight, another passenger accuses her of being possessed. pic.twitter.com/TTXhvkqR4k

— Mike Sington (@MikeSington) November 21, 2023