Lanzan la “última” canción de los Beatles

Escuche a John Lennon asistido por inteligencia artificial en la nueva canción de The Beatles ‘Final’.

Lennon escribió y grabó la canción en su casa de la ciudad de Nueva York a finales de los años 1970, y su esposa Yoko Ono dio el demo a los miembros restantes de los Beatles en 1994, explicó la banda en un cortometraje sobre la realización de la canción publicado en YouTube este miércoles. (Seguir leyendo…)

#NowAndThen is now available to listen to worldwide!https://t.co/jQtFaz5rfG pic.twitter.com/bXEgL8dGJJ

— The Beatles (@thebeatles) November 2, 2023