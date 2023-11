Cómo conseguí amamantar a mi hijo sin haber estado embarazada

En 2022, cuando Aline Tavella se quedó embarazada por reproducción asistida, Camila pensó en someterse a un tratamiento médico para generar leche y así amamantar al niño incluso sin haber pasado por el embarazo, una forma de compartir este papel con su mujer.

«Conocía la posibilidad porque una amiga lo había probado. En su caso, no funcionó, pero pensé: ‘si hay una posibilidad, ¿por qué no intentarlo?’ Me motivó la idea de compartir las tareas de la maternidad, que pueden resultar pesadas cuando no se comparten». (Seguir leyendo…)