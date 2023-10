Big Papi bautiza al cubano Yordan Álvarez como Baby Papi

El cañonero cubano de los Houston Astros Yordan Álvarez, se ha ganado elogios de grandes leyendas del béisbol como el dominicano David Ortiz, quien lo ha bautizado como ‘Baby Papi’, debido a su gran rendimiento ofensivo. (Seguir leyendo…)

Chequea el video en cuestión:

"Baby Papi in the building!"

Yordan Alvarez joins the postgame show after the @astros 8-5 win tonight@kevinburkhardt | @AROD | @davidortiz | @derekjeter pic.twitter.com/oepZSN9gsP

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 19, 2023