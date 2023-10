Sismo de magnitud 5.4 estremece a Jamaica

Un sismo de magnitud 5.4 en la escala Richter estremeció a la isla de Jamaica durante la tarde del lunes. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro del temblor fue en la latitud 18.2 norte y longiutud 76.6 oeste, cerca de la región de Portland. (Seguir leyendo…)

Mira estas imágenes del sismo:

The strongest earthquake I've ever felt in my life.

Did you feel it? pic.twitter.com/MvfSBDWgPq

— Robert Miller (@RobertBRMiller) October 30, 2023