¿Por qué insiste el PRM en los candidatos objetables?

Altagracia Salazar

Los diputados Nelson Marmolejos Gil, de Santiago y Faustina Guerrero, conocida como Grey Maldonado, de El Seibo fueron escogidos para optar por la reelección en la boleta del PRM según los datos de la Comisión electoral de esa organización.

Ambos legisladores están incluidos en el expediente de la Operación Falcón, un voluminoso caso de narcotráfico y lavado de activos que incluye a otro legislador, Héctor Darío Féliz Féliz, conocido como Pirrin, que es del PRD. Esos legisladores esperan la designación de un juez de instrucción especial dada su condición privilegiada.

La ex ministra de la juventud, Kinsberly Castillo, que renunció luego de conocerse su declaración jurada de bienes e investigada por el Ministerio público, se presentó orgullosa como la más votada de su demarcación y también está en la boleta.

El esposo de Kinsberly, Jehyson García Castillo, que aspiró a sustituir a su madre la hoy superintendente de seguros Josefa Castillo y que fue interrogado por el Ministerio Público en el caso que envolvió a su esposa, también fue elegido en la provincia Santo Domingo donde su madre es una cacica.

Sadoky Duarte condenado por la Suprema Corte de Justicia por “ultraje y violencia contra la autoridad pública” en un caso por agredir a un policía y un fiscal, repite como candidato a diputado por la provincia Sanchez Ramírez.

La senaduría de Montecristi en manos de Moreno Arias, a quien mi compadre Marino Zapete calificó de Chivo sin Ley,fue reservada por el partido oficial. Moreno Arias ha ido de la pi a la pa de los desaguisados desde intentar sacar a un amigo preso en la comunidad de Castañuelas hasta penetrar a un comercio particular y agredir al dueño.

El PRM hasta ahora solo ha objetado a la diputada Rosa Amalia Pilarte de Lopez que está a la espera de que el juez especial que conoce su caso decida si procede la apertura de juicio.

En el caso de Pilarte es el único de todos los batidos y debatidos en casos judiciales en el que el Partido Revolucionario Moderno ha rechazado la inscripción de una candidatura. Hay quien piensa que Pilarte de López fue rechazada porque no tiene raíces en el PRM ya que llegó como parte de una alianza con Dominicanos por el Cambio.

Ante la decisión del PRM Pilarte no se quedó de manos cruzadas y elevó un recurso ante el TSE que fue desestimado.

Lo que resulta de lo antes descrito es que el PRM protege a su gente no importa lo que diga la justicia o la vox populi y que la diputada Pilarte pagó el precio de su origen.