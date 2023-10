Preso debe de ir este motorista (video)

⬆️(clic en foto pa’ ver el video)

República Dominicana.–“Buenas noches. Me siento en la necesidad de compartir lo que me sucedió hoy llegando a mi oficina con mi padre. No sé que terminará pasando en este país con los motoristas»

Bajando la Avenida Italia, dirección Av. Independencia, entre la José Contreras y la Correa y Cidrón, había bastante tráfico y todos tuvimos que frenar de golpe.

Detrás nuestro había un motorista, a quien lo chocó una jeepeta y el motorista terminó dándonos a nosotros por detrás. Efecto dominó..

En todo momento estamos en el semáforo aún en rojo y el motorista deja su motor frente a nuestro carro alegando que lo chocamos y que no lo moverá hasta que le cubran los daños. Cuando lo vemos agresivo, mi padre trata de dar reversa y ahí el motorista coge dos peñones (no piedras normales) y comienza a romper los vidrios de nuestro carro.

Empezando por el vidrio detrás del pasajero y luego el vidrio trasero. La piedra termina dándome a mi que estoy sentada en el asiento de pasajero y que tengo 40 semanas de embarazo.”