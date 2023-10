Santo Domingo.- Al concluir el liceo no me inscribí en la universidad por miedo a no tener los recursos para pagar mis estudios, conseguí trabajo, pero lo perdí y ahora no encuentro, lamentó Raisa Rodríguez, de 29 años, quien lleva cinco años desempleada.

Al igual que Rodríguez, en el país el 17.9 % de los jóvenes no estudian ni trabajan, para un total de 628,181 jóvenes en edades comprendidas entre 15 y 35 años. (Seguir leyendo…)