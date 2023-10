Hombre saltó a la piscina del World Trade Center Memorial

Nueva York.- Un hombre saltó ayer a una de las piscinas de reflexión en el monumento conmemorativo levantado sobre la base de las Torres Gemelas derribadas en el ataque del 11 de septiembre de 2001 en el Bajo Manhattan. (Seguir leyendo…)

Mira el video en la escena:

At the wtc memorial today. WTH? pic.twitter.com/QYrBACvOoS

A man tried to commit suicide by jumping into the World Trade Center memorial #NewYork #NYC #worldtradecenter #WTC pic.twitter.com/Yluec3KCD0

— bubselb (@Kamilmji1) October 9, 2023