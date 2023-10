Jessica Pereira: “Tenía un seno en muy mal estado”

Santo Domingo.- La comunicadora enezolana radicada en el país Jessica Pereira habla de su estado de salud.

Jessica Pereira por Instagram:

Ahora si…. Les cuento que tenía un seno en muy mal estado, estaba encapsulado desde hace 15 años con fibrosis grado 4 ( estaba a punto de reventarse y con mucho dolor y muy duro) , ese seno hace años había cojido una infección y me daba muchooooo miedo operarme y fui empeorando ! Hasta que conocí al Dr. Almanzar y me dió toda la confianza que necesitaba y aquí estoy !! ( aproveché y le dije: “Doc ya que me van a dormir entera hágame una marcación natural” ) y gualaaaaa 😍🔥😂 les iré contando cómo voy quedando ! Los quieroooo ❤️#Bendiciones 🙏🏻