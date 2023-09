Viral: Ladrona traga cuarto

Captan a empleada de un aeropuerto cuando se traga US$ 300 que supuestamente se robó.

Las cámaras de circuito cerrado de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino (NAIA), en Manila, Filipinas, captaron el intento de robo de una de las oficiales que trabaja en el control de la Oficina de Seguridad en el Transporte (OTS). Lo que más llamó la atención de este robo, que consistió en billetes por valor de 300 dólares, fue que la trabajadora se metió los billetes en la boca, en un supuesto intento de esconder el dinero.

Como informa el Manila Bulletin, los billetes pertenecían a un pasajero chino de nombre Cai. El viajero colocó su bolso en una bandeja del control de salidas para ser inspeccionado. A continuación, Cai pasó por el arco de seguridad, mientras que la oficial de control de seguridad llevaba su bandeja a una mesa para una inspección manual. Este sería el supuesto momento en el que la trabajadora extrajo los billetes y los colocó doblados en el puño izquierdo para, posteriormente, esconderlos en la cintura. El hecho ocurrió el pasado 8 de septiembre en horas de la tarde.

INVESTIGATORS FIND CONNIVANCE IN THE STEALING AND SWALLOWING OF $300 DOLLARS BY A SECURITY SCREENER, 2 MORE ALLEDGED COHORTS QUESTIONED, GM BRYAN CO & DOTR SEC JAIME BAUTISTA ASSURES PUBLIC SCALAWAGS HAS NO PLACE IN GOVERNMENT SERVICE @dwiz882newsroom, @dwiz882 , @agilapaliparan pic.twitter.com/5IcKZFYAcK

