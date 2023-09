El evento Amazon Prime Big Deal Days es del 10 al 11 de octubre.

(Remolacha puede ganar una pequeña comisión de las ventas que salgan de esta publicación)

Prepárate para aprovechar algunas de las mejores ofertas anticipadas para la temporada festiva de Amazon durante Prime Big Deal Days, que tendrán lugar del 10 de octubre a las 3 a. m. EDT hasta el 11 de octubre. Los miembros de Amazon Prime tendrán acceso a miles de ofertas Nuevas ofertas aparecerán tan seguidas como cada cinco minutos durante determinados periodos del evento en una amplia selección de productos con opciones de entrega rápidas y convenientes. Además, Amazon facilitará a los miembros de Amazon Prime la búsqueda de ofertas que les interesen con recomendaciones personalizadas basadas en compras anteriores, historial de navegación y artículos guardados en sus listas.5 consejos para ahorrar en grande durante el evento:

1.Solicita acceso ahora a ofertas espectaculares



A partir de hoy, los miembros de Amazon Prime pueden registrarse para obtener ofertas solamente por invitación en determinados productos que se espera que se agoten. Aprovecha ofertas espectaculares que se espera que se agoten en una variedad de marcas y categorías populares registrándote en ofertas solo por invitación para comprar productos a un precio de oferta exclusivo. Las ofertas solo por invitación incluyen un 60% de descuento en la seguridad del hogar inteligente Blink, un 50% de descuento en Sony Dolby Atmos/DTS:X Soundbar-HTX8500, un 46% de descuento en la freidora de aire Phillips 3000 Series, y un 55% de descuento en los auriculares Jabra Elite 7 Active True Wireless. Si eres seleccionado, se te notificará durante Prime Big Deal Days con instrucciones sobre cómo comprar el artículo. Las compras deben completarse antes del final de Prime Big Deal Days. Los miembros de Amazon Prime que no sean seleccionados también serán notificados por correo electrónico antes del 11 de octubre.

2. Explora todas las opciones de entrega



Con una membresía Amazon Prime, puedes confiar en que Amazon te hará la vida más fácil con entrega rápida y gratuita en millones de artículos y, como siempre, elegir la opción de entrega que mejor se adapte a tus necesidades durante Prime Big Deal Days. Actualmente, la entrega el mismo día está disponible para clientes en más de 90 áreas metropolitanas de EE. UU. También puedes seleccionar la entrega gratuita en un casillero Amazon Locker o mostrador Counter cercano, o elegir una preferencia de día de entrega con Amazon Day.

3.Configura alertas de ofertas personalizadas

Suscríbete para recibir notificaciones de alertas de ofertas relacionadas con búsquedas recientes en Amazon y artículos vistos recientemente. Todo lo que tienes que hacer es visitar la página del evento Prime Big Deal Days en la aplicación Amazon Shopping desde ahora hasta Prime Big Deal Days para crear alertas de ofertas. Una vez que llegue Prime Big Deal Days, recibirás notificaciones automáticas sobre las ofertas disponibles a las que te hayas suscrito.

4.Utiliza Alexa para realizar un seguimiento de las ofertas



Recibe notificaciones de ofertas de Alexa con hasta 24 horas de anticipación sobre artículos elegibles guardados en una Lista de deseos, Carrito o Guardar para más tarde. Luego, pídele a Alexa que te recuerde la oferta una vez que esté activa.



5.Compra con confianza

Los clientes pueden comprar con la tranquilidad de saber que Amazon respalda los productos vendidos en nuestras tiendas con la Garantía de la A a la Z. La protección de Amazon se aplica a los productos comprados en nuestras tiendas en todo el mundo y, en el improbable caso de que los clientes experimenten problemas con la entrega a tiempo o con las condiciones de su compra, ya sea que la hayan comprado en Amazon o en uno de nuestros dos millones de vendedores independientes, Amazon solucionará el inconveniente con un reembolso o reemplazo. Amazon está comprometido con una experiencia de compra confiable y respalda los productos ofrecidos durante los Prime Big Deal Days, así como los millones de productos que se ofrecen todos los días en nuestras tiendas. Consigue más información sobre Prime, incluyendo membresías con descuento.

Esperamos que hayas encontrado algunos consejos útiles para comenzar a planificar tus Prime Big Deal Days. Si estás ansioso por comenzar a comprar ahora, puedes consultar las ofertas anticipadas y las funciones de compras para las fiestas que estarán disponibles en los días previos al evento.



¿Aún no eres miembro de Amazon Prime? Amazon Prime es ahorro, conveniencia y entretenimiento en una sola membresía. Más de 200 millones de miembros Amazon Prime pagos en 25 países de todo el mundo disfrutan de acceso a la enorme selección, el valor excepcional y la entrega rápida de Amazon. En los EE. UU., todos pueden unirse a Amazon Prime por $14,99 por mes o $139 por año, o comenzar una prueba gratuita de 30 días si eres elegible y disfrutar de Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming, RxPass, Grubhub+, Amazon Photos, ofertas exclusivas de Prime y más. Además, los estudiantes universitarios pueden probar Prime Student durante seis meses y luego pagar solo $7,49 por mes o $69 por año. Los beneficiarios de asistencia gubernamental que califiquen pueden obtener Prime Access por $6,99 al mes. Consigue más información sobre los beneficios de Amazon Prime.

*As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases