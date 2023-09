Pastor se encierra en una jaula llena de leones para demostrar que tiene ‘protección divina’

Un supuesto santo nigeriano se encerró en una jaula con tres leones para demostrar su “protección divina”, como en la historia bíblica de Daniel, quien fue salvado por las bestias por Dios mismo.

El líder pastor, que quería demostrar que “a un hombre de Dios nada le puede pasar”, incluso pareció invitar a su congregación al parque de animales para presenciar el truco, y parece que salió ileso incluso después de meter su brazo en uno de la boca del animal.

El clip muestra al llamado pastor, vestido con un traje azul brillante, acariciando a los leones que gruñen en su recinto en Nigeria antes de arriesgar una extremidad, mientras mira con confianza a la cámara.

Moment an African pastor invited his church members to come watch him play with Lions in their den.

Is he the new Daniel?

pic.twitter.com/AcKYNrw2iV

