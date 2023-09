Leonel se dice ser abanderado de los pobres

⬆️(clic en foto pa’ ver el video)

Altagracia Salazar

El 29 de junio del 2020, seis días antes de las elecciones presidenciales, la politóloga Rosario Espinal predijo que “si los pobres salen en masa el próximo domingo 5 de julio a votar, el gobernante Partido de la Liberación Dominicana, será el ganador de las elecciones”

La nota del diario hoy sobre la participación de Espinal en el matutino El Día conducido por Huchi Lora reza en los párrafos siguientes: “La reputada politóloga manifestó que no es por una funda de pan, un salami u otros regalos que el candidato presidencial peledeísta Gonzalo Castillo ha dado durante la actual campaña electoral que culmina el próximo domingo 5 de julio.

Afirmó, en cambio, que se trata de “una relación construida por el partido oficial hace muchos años con los sectores menos favorecidos del país”.

Como en todas las sociedades los pobres son más, los políticos de cualquier partido se montan en la guagua de la representación de los pobres. El Partido de la Liberación Dominicana lo hacía, según Rosario Espinal, desde el poder y hoy Leonel Ferández, líder de la FUPU lo hace desde la oposición.

Atendiendo a la predicción de Espinal lo que pasó en el 2020 es que el país dejó de tener pobres o, por el contrario, los pobres no mantienen sus lealtades políticas.

Han pasado tres años y tirado al ruedo de la campaña de su partido en la que seguro saldrá candidato electo. Luis Abinader tiene un discurso muy similar al del 2020. En el 20 Abinader se subió en la guagua de la lucha contra la corrupción y todavía no se ha bajado. Ayer Habló de transparencia y aludió con el ese concepto al lider del PLD Juan Bosch.

Leonel Fernández que no puede hablar de transparencia, contestó en sus redes que si Peña Gómez viviera estaría del lado de los pobres.

Pareciera que los contendores punteros en las encuestas con miras al torneo del año que viene definieron sus discursos. Fernández se dice el abanderado de los pobres y Abinader de la transparencia.

Cuando el movimiento social empezó a marcar la lucha contra la corrupción el oficialismo peledeísta decía que a los pobres no les preocupaba el robo del erario si tenían comida. Algo así como que los pobres piensan con el estómago o no tienen cerebro sino estómago.

Los preocupados por la corrupción serían los ciudadanos de clase media con más conciencia del uso de los recursos que provienen de sus impuestos.

Por lo que se ve habrá pocos cambios en la propuesta electoral y ya sabemos de lo que se hablará en los próximos meses.