VIDEO: Artista urbana dominicana dice que su ex filtró videos privados de ella

La artista urbana Gailen La Moyeta revela lo que realmente pasó en el video viral.

«Hace mucho no salgo a dar explicaciones ni hablar de mi vida privada, pero como la gente cree lo que su mente le dice, mi deber es dar la cara a mis problemas»

Mi relación anterior fue de aproximadamente 4 años, yo me retire de redes de controversias y todo tipo de sonido por tal motivo, de un tiempo para acá al finalizar la relación esa persona me ha estado chantajeando, acosando y llamándome, diciéndome que él haría público, por la familiaridad entre él y mi familia nunca pensé que lo dijo en serio, y hace una semana para acá, mi mamá y yo hemos estado lidiando con la situación, no es cómodo y no me siento bien, pero no puedo dejarme ver cómo él quiere que me vea, negó que no lo hizo yo con las pruebas y actualmente está en manos de la policía, no había hablado del tema porque yo me guío por órdenes de mi mamá, no me interesa buscar sonido menos de esta manera, le saque beneficio si porque ya el daño estaba hecho, pero en mi Only F jamás eh publico nada como eso ni lo haría, nadie lo va a entender por qué no le está pasando a ustedes, pero si yo misma no me doy ánimos nadie me los va a dar, yo solo cuento mi mamá después nadie sabe cómo se siente uno. Dios está ahí y él sabe quién soy y la persona que soy y el corazón que tengo y la mujer que soy eso no me hace menos, solo confié, me enamore y al final no era la persona que yo creía»