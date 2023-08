Se forma la tormenta tropical Emily

El Centro Nacional de Huracanes confirmó, en su boletín de las 11:00 a.m., que el sistema AL98 se convirtió, oficialmente, en la tormenta tropical Emily, a 1,000 millas al oeste-noroeste de las Islas de Cabo Verde. Este sistema no representa amenaza para el Caribe. No obstante, más temprano, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) continuaba monitoreando la trayectoria y posible desarrollo ciclónico del sistema AL90, que sigue siendo una onda tropical. (Seguir leyendo…)