«La misma reelección»

Altagracia Salazar

El presidente dijo ayer que el cambio sigue y no hay que estar en la NASA para interpretar el chiste.La reelección es un hecho y sus riesgos como agente cancerígeno de la sociedad dominicana están ahí.

Abinader dijo temer ante lo que parece la inevitabilidad del uso de los recursos públicos en la promoción de una segunda gestión, que no solo lo incluye a él sino a miles de sus compañeros de partido que no tienen el mismo compromiso con la transparencia.

Un digital evidencia hoy un contrato de publicidad por 15 millones de pesos del INTRANT con el grupo de medios del periodista Dany Alcántara contratado por el “procedimiento de excepción” y que según el medio favorece de manera exclusiva a medios del periodista y empresario y otros medios vinculados.

En publicidad 15 millones de pesos es una borona pero una se pregunta que tanto tiene que promocionar el INTRANT para otorgar un solo contrato por esa cifra y cuanto tiene destinado a publicidad.

Ayer un grupo de sindicalistas se metió en la arena reeleccionista lo cual no es noticia porque lo han hecho con todos los presidentes anteriores y quizá se pueda ver esto como un punto de partida del tigueraje alrededor de la reelección.

Ese grupo donde aparecen RAfael, pepe, Abreu y Gabriel del Río ha apoyado la reelección de todos nuestros presidentes del 2000 para acá.

Ahorita les mostraré los espacios de prensa donde apoyan a Leonel Fernández, a Hipólito y a Danilo que ahora apoyen a Abinader no es noticia.

La noticia quizás sea saber a cambio de qué o porqué nuestros políticos insisten en las mismas prácticas.

Cuántos votos le han sumado esos personajes a las diferentes candidaturas y hasta a quienes representan o dicen representar si menos del 4 por ciento de los trabajadores dominicanos pertenece a un sindicato.

Si Abinader le teme a las viejas prácticas que abra los ojos porque pareciera que su entorno no ha podido zafarse de ellas.