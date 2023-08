“Yo no estoy secuestrada. Me cansé de ustedes y me casé”

Santo Domingo.- Circula un video supuestamente de la joven de 11 años que había sido reportada como raptada por familiares a manos de un hombre de 27 años afirmando que se casó con ella.

En la fílmica se escucha decir a la joven cuyo nombre se omite, que “Yo no estoy secuestrada, se lo digo a mi familia, yo me cansé de tanta vaina y me casé”.

Su familia lleva varios días tratando de encontrar a la menor, sin que hasta el momento tengan éxito. La niña, había acudido a la residencia de Rodolfo del Rosario, alias Pilón, para ayudar a su esposa, solo identificada como Yamilet, debido a que esta última había tenido un accidente y se le dificultaba movilizarse sola. (Seguir leyendo…)