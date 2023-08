Santo Domingo.– Para el periodista Melton Pineda, el gobierno de Luis Abinader metió medio y terror con la tormenta Franklin, ya que no era ni ciclón ni huracán.“Creo que meter miedo y terror no es buena consejera aunque la reiteración de las advertencias y medidas dan sus frutos, la Tormenta, toooormeeeentaa Fraaaankliiiiin era solo eso toooomeeentaaaa no ciclón ni huracán, ?qué pasó? eso casi nada”, dijo Pineda.(Sigue leyendo…)