Marcell Ozuna bateó su trigésimo jonrón de la campaña, Charlie Morton laboró seis entradas con pelota de una carrera y los Bravos de Atlanta se impusieron el martes 3-1 sobre los Rockies de Colorado para lograr su 16to triunfo en 21 duelos. (Seguir leyendo…)

Marcell Ozuna goes the other way for number 30 💣 #ForTheA pic.twitter.com/wBTnNKNM9a

— Top Bunk Sports (@Topbunksports) August 30, 2023