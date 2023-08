Marcos Yaroide: “Dios lo hizo otra vez”

Santo Domingo.- El pastor Marcos Yaroide narra cómo Dios obró en su hijo Aaron diagnosticado con dengue.

Marcos Yaroide por Instagram:

Dios lo hizo OTRA VEZ🙌🏻

Unos días extensos los 10 pasados lidiando con el dengue que después de 9 años volvió a tocar el cuerpo de Aaron.

Todo se removió cuando después de 5 días de altas fiebres, dolor abdominal, vomitos, desgaste físico y otros síntomas, nos dieron junto al resultado la siguiente respuesta: “las plaquetas están en 82,000 y por su cuadro hay un posible internamiento en cuidados intensivos. No contamos con la estructura, llévelo a otro centro” no lo pensamos dos veces y recorrimos por la ciudad en diferentes centros hasta llegar en donde se encuentra su doctor. Íbamos intercediendo en el camino, y cuando nos detuvimos mi en fe hice una declaración que decía: No habrá ingreso en cuidados intensivos, no habrá más dolor abdominal, no habrán más fiebres ni vomito porque recibimos en el nombre de Cristo un milagro. Hicimos el ingreso, y a partir de ahí, a pesar de que bajaban las plaquetas, los síntomas desaparecieron. 5 días ingresado, monitoreado y en medio de todo el proceso decíamos: el Dios que lo hizo una vez ¡lo volverá a hacer!🙌🏻 HOY, subieron las plaquetas, ¡Dios se glorificó! Y si pasó con Aaron y lo publico es porque así como nosotros, tú también vas a experimentar un nuevo milagro del cielo, porque el mismo Dios que lo hizo una vez…¡lo volverá a hacer! Aleluya! 🙌🏻

Gracias doctor @dr.dannyalcantara por todas las atenciones siempre.

Gracias @dra.erikareyes por estar desde el día 1 , gracias a todos los que nos acompañaron en oración.

Ahora más agradecimiento a Dios.

¡Nos vamos a casa!🥳🙌🏻