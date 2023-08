Video: El alunizaje de la sonda india Chandrayaan-3

La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO, por sus siglas en inglés) publicó este jueves un video en el que muestra el momento en que la sonda Chandrayaan-3 comienza su descenso controlado a la superficie del polo sur de la Luna.

De acuerdo con la ISRO, la grabación del proceso de alunizaje, que tuvo lugar este miércoles, fue obtenida mediante la cámara de captura de imágenes que se encuentra instalada en el módulo de aterrizaje.

Here is how the Lander Imager Camera captured the moon's image just prior to touchdown. pic.twitter.com/PseUAxAB6G

— ISRO (@isro) August 24, 2023