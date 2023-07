Un bajo a cebolla

Metro

Matt Damon les ha dado a los fanáticos una idea de una experiencia infernal con su coprotagonista Scarlett Johansson, donde la pareja tuvo que besarse.

El actor de Oppenheimer, de 52 años, protagonizó junto a la estrella de Black Widow, Johansson, de 38, la película de comedia We Bought A Zoo de 2011 en la que el personaje de Damon, Benjamin Mee, compra un zoológico en ruinas tras la muerte de su esposa.

Aunque la película para sentirse bien está llena de momentos conmovedores, resulta que podría ser desagradable y un poco incómodo detrás de escena.

Durante un juego de Agree to Disagree para LadBible, Damon y su coprotagonista de Oppenheimer, Emily Blunt, tuvieron que estar de acuerdo o en desacuerdo con las declaraciones que se les proporcionaron, lo que llevó a algunas revelaciones interesantes.

La pareja habló sobre besar a sus coprotagonistas cuando les dijeron: «Deberías decirle a alguien si tiene mal aliento».

Esto llevó a Damon a contar una historia particularmente vergonzosa después de que él y Blunt estuvieron de acuerdo con la declaración.

Damon bromeó diciendo que era un «infierno» tener que besar a Johansson durante una escena después de que ella comiera un sándwich de cebolla (¡sí, un sándwich de cebolla!) antes de filmar, diciendo: «¿Puedes imaginar lo horrible que fue para mí?»

Fuimos a almorzar y ella y yo pensamos que todo había terminado. Ella comió un sándwich de cebolla para el almuerzo, entró y Cameron Crowe había configurado la cámara y era un plano cerrado del beso, y ella dice: «Oh, mierda, literalmente acabo de comer un sándwich de cebolla», continuó.

Luego dijo que, como hacen todos los buenos compañeros de escena, la enjuagó por tener aliento a cebolla por el resto de la escena.

El último papel de Damon es en la épica Oppenheimer de Christopher Nolan, que cuenta la historia de J. Robert Oppenheimer y la creación de la bomba atómica.

Interpreta a Leslie Groves, junto a Cillian Murphy en el papel principal, Robert Downey Jr, Florence Pugh, Jack Quaid y Rami Malek.

El actor reveló recientemente que se tomaría un descanso de la actuación antes de que apareciera Oppenheimer, pero afortunadamente negoció una «cláusula de Christopher Nolan» en el acuerdo con su esposa Lucianna Barroso.

Le dijo a Entertainment Weekly: ‘Tuve, para no ser demasiado personal, negocié extensamente con mi esposa que me tomaría un tiempo libre. Estuve en Interstellar, y luego Chris me puso en pausa para un par de películas, así que no estaba en la rotación, pero en realidad negocié en terapia de pareja, esta es una historia real, la única advertencia para tomarme un tiempo libre era si Chris Nolan llamaba.

‘Esto es sin saber si estaba o no trabajando en algo, porque nunca te lo dice. Simplemente te llama de la nada.